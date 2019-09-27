ГБР заочно вручило подозрение Жеваго

Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщила в Facebbok первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

"Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", - отметила Варченко.

Напомним:

В августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

На причастность к преступлению также проверяли народного депутата.

Заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко тогда сообщила, что материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.

О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.