Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабмине

Андрей Герус объяснил причины своего увольнения с должности представителя президента в Кабмине.

По его словам, из-за депутатской деятельности он не имел возможности посещать заседания правительства. "С конца августа я не посетил ни одного заседания Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функций представителя президента в Кабмине.

Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно-конспирологические версии, в частности, связанные с инцидентом (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля. (Олег Ляшко - ред.), это действительно весело", - написал он в Facebook.

Ппрезидент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

Ранее бывший народный депутат Олег Ляшко устроил драку с нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. Об этом сообщает УНИАН.