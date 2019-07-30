Глава Офиса президента Украины заявил, что Рада не начнет работать до сентября

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что до 1 сентября Верховная Рада нового созыва вряд ли начнет свою работу.

Он рассказал, от чего зависит дата первого заседания новоизбранного парламента. "Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу", - сказал Богдан во время брифинга во вторник, 30 июля.

По его словам, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают Центральной избирательной комиссии сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента. Богдан также указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского.

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Они проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по закрытым партийным спискам, 199 - в одномандатных мажоритарных округах. Свои партийные списки в ЦИК зарегистрировали 22 партии. В 26 одномандатных округах в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей выборы не проводились.

По итогам обработки ЦИК 100% протоколов у "Слуги народа" 43,16%, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,05%, у "Европейской Солидарности" - 8,10%. "Батькивщина" получила 8,18%, "Голос" - 5,82% голосов избирателей. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".