Гогілашвілі пов'язаний з "тітушками"?

Незадовго до початку Революції Гідності ГО Гогілашвілі об'єдналась з "Оплотом"

У червні 2013 року заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі дав спільну пресконференцію з бійцівським клубом "Оплот", з яким пов'язують напади "тітушок" на активістів Євромайдану. Про це пише сайт #Букви.

Журналісти вказують, що відповідне відео можна знайти на акаунті Міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА) у Youtube.

Під час заходу він представляв Міжнародну громадську організацію "Центр здорової молоді" та заявив про об'єднання з бійцівським клубом "Оплот" задля "боротьби за тверезість".

"Мы объединились, чтобы победить. Объединились в стремлении и в борьбе за трезвость, за трезвое будущее, за трезвую молодежь, потому что-то, что мы имеем сегодня - это результат того, что мы сделали вчера", - заявив тоді Гогілашвілі на пресконференції з "Оплотом".

На Youtube-каналі ММА, де розміщено відео спільної пресконференції "Оплоту" та МГО Гогілашвілі, також є відео з відомими проросійськими особистостями, а поряд з ними - вітання українського президента Володимира Зеленського та акторів "95 кварталу".

За матеріалами Високий Замок.