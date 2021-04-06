Голова ОАСК Вовк каже, що звик до тиску НАБУ, а його брата використовує "ганебний корупціонер"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив у Facebook, що і він і ОАСК працюють в штатному режимі, а під час обшуків слідчі вилучили "справу, незакінчену розглядом".

"У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом.

В атмосфері тиску з боку НАБУ, постійних негативних інформаційних кампаній, обшуків та вибіркового розголошення відомостей досудового розслідування ми живемо вже 6 років. Тому давно звикли до провокацій і порушень з їх боку".

Вовк додав, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не маєють.

Також він прокоментував інформацію про затримання свого брата працівниками НАБУ.

"Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того. Як бачимо, і оцінка Офісу Генерального прокурора є стриманою і зваженою. Переконаний, що, як і у всіх попередніх "гучних" справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи".

Раніше 6 квітня Антикорупційні органи повідомили, що викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

За даними ЗМІ, один із них - брат Павла Вовка Юрій Зонтов.