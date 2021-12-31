Ігор СМЕШКО презентував Формулу для безпеки України

Голова Політичної партії «Сила і Честь», ексголова СБУ, ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України, ексзаступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Надзвичайний і Повноважний Посол України, генерал — полковник Ігор Смешко в ефірі авторської програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" презентував власну Формулу для безпеки України, а також проаналізував як не втратити суб'єктність держави та залишити віру в майбутнє України.