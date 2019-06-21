Ігор Смешко: Росія продовжує інформаційну атаку на Україну під час виборчої кампанії

В Україні триває інформаційна кампанія з дискредитації професіоналів з репутацією, які беруть участь у парламентських виборах, і джерелом цієї пропаганди є Росія.

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь", екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони Ігор Смешко.

"Акції чорного піару проводять не тільки олігархічні партії, а й країна-агресор, яка має потужну інформаційну машину зі знищення репутації професіоналів і патріотів України. Ми ж розуміємо, що проти нас стоїть держава, яка відкрито, голосом президента цієї держави ще в Мюнхені, ще в Бухаресті говорила, що Україна – не держава і державою бути не може. Тому поява будь-яких моральних авторитетів і справжніх фахівців, які балотуються сьогодні в Раду, щоб представляти інтереси українців, автоматично провокує напад на них з боку російської пропаганди", – уточнює Смешко.

Лідер "Сили і Честі" наголошує: пропагандисти не тільки всередині, а й за межами України працюють на те, щоб руйнувати навіть саму можливість створення державних інститутів і моральних лідерів.

"Є такі пропагандисти, які сидять за межами України і працюють на те, щоб руйнувати навіть саму можливість створення державних інститутів і моральних лідерів. Це спланована спецоперація. Я вже п’ятий рік читаю лекції в Національному університеті імені Шевченка про те, що інформація – четверта складова державної сили. Інформаційні війни і спеціальні психологічні операції – це досвід і практика США, Росії та Китаю. А ми навіть не ставимо завданням державного і законодавчого рівня створення відповідної структури, як це є в міністерствах оборони цих країн", – зазначив Смешко.

Політик також зауважив, що такого фільтру виборчих списків, як у "Силі і Честі", не має жодна партія, яка бере участь у парламентських виборах.