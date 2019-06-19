Гордон: Хочу, чтобы западные партнеры сказали: это страна права и справедливых судов. Обеспечить это может Смешко

Руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон считает, что лидер партии, экс-глава СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Игорь Смешко обладает достаточными профессиональными и личными качествами, чтобы стать премьер-министром, а его политсила в Верховной Раде следующего созыва должна создать коалицию с президентской партией "Слуга народа".

Основатель интернет-издания "ГОРДОН", руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон считает, что после парламентских выборов лидер партии, экс-глава СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Игорь Смешко должен стать премьер-министром, поскольку он обладает высокими личными и профессиональными качествами. Такое мнение Гордон высказал в эфире телеканала "Украина" 19 июня.



"Из всех кандидатов на этот пост только он один сочетает в себе опыт, профессионализм, мудрость и чисто человеческие прекрасные качества... Смешко – уникальное явление в украинской политике. Это не кагэбист, как некоторые пытаются его назвать, а военный до мозга костей, самый молодой доктор наук по кибернетике в Советском Союзе, человек, изобретавший головки самонаведения, создавший Главное управление военной разведки Украины, пришедший на помощь стране в труднейшее время. Когда российская агентура заняла все ключевые посты, он стал председателем СБУ и спас Майдан от кровавого разгона. Это человек чести и достоинства, который знает, что делать стране, у него есть своя концепция, своя идеология, его уважают в мире. Считаю, что достойнее человека, чем Смешко, сегодня в украинском политикуме нет", – сказал Гордон.



Он еще раз подчеркнул, что коалицию в парламенте после выборов, по его мнению, должны создать президентская политическая сила "Слуга народа" и "Сила и честь" Смешко.



"Хочу, чтобы украинский парламент состоял из честных людей, и такая перспектива есть. Хочу, чтобы партия Игоря Смешко "Сила и честь" большим составом зашла в украинский парламент, чтобы объединилась там в коалицию "Слуга народа" Владимира Зеленского и чтобы премьером стал Смешко... Мы на эту тему неоднократно говорили с представителями "Слуги народа". И, я думаю, когда в парламенте мы покажем, сколько у кого мест, будет более предметный разговор", – отметил руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь".



Гордон считает, что профессионалы уровня Смешко должны влиять на украинскую политику.



"Хочу, чтобы Смешко завел в парламент команду профессионалов и сам непосредственно влиял на украинскую политику. Я хочу жить в счастливой стране. Чтобы сюда пришли инвестиции и западные партнеры сказали: да, это страна права и справедливых судов. Обеспечить это может Смешко. И я хочу, чтобы российская агентура больше не чувствовала себя в Украине так вольготно, как чувствовала при [пятом президенте Петре] Порошенко", – сказал он.



Руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" сообщил, что "Сила и честь" в первую очередь будет продвигать законопроекты, связанные с развитием экономики, притоком инвестиций, безопасностью и "решением вопроса мира".



"Смешко имеет план, это называется "план Смешко", который позволит Украине вернуть и Крым, и Донбасс. Больше скажу: Смешко – единственный человек, с кем [президент РФ Владимир] Путин будет разговаривать, и Смешко единственный, кто не отведет глаз от взгляда Путина", – резюмировал Гордон. https://www.youtube.com/watch?v=DokcO6sQWls&t=20s