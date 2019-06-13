Гордон: Президент Зеленський, прем'єр Смешко – сьогодні це кращий варіант для України

Кращим варіантом для України буде, якщо при президентові Зеленському Кабінет міністрів очолить колишній військовий аташе в США та Швейцарії, лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив голова виборчого штабу партії Смешка журналіст Дмитро Гордон.

"Для мене сьогодні кращий варіант для України – це президент Зеленський, а прем'єр Смешко. Сплав досвіду та молодості", – впевнений Гордон.

Він підкреслив, що вважає прихід до влади Володимира Зеленського проривом для України.

"В першому [турі президентських виборів навесні 2019-го] я голосував за Ігоря Смешка, в другому – за Зеленського. Я за нього агітував усіх. Я розумів, що він повинен прийти до влади, тому що це буде означати прорив України. Навіть якщо йому нічого не вдасться, він буде перехідним містком між корупційними президентами нашими і новим чимось", – сказав Гордон.

Голова виборчого штабу партії "Сила і Честь" також впевнений, що Смешко "підставить плече" президенту.

"Якщо Володимир Зеленський утворить коаліцію сам – добре. Якщо не буде вистачати голосів – Ігор Смешко підставить плече. Втім, Ігор Смешко підставить йому плече в будь-якому разі, тому що вони близькі за любов'ю до України, за своїми уподобаннями. Я ще раз кажу – досвід та молодість. Що може бути краще?" – наголосив Гордон.