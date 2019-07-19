Гордон запропонував об’єднатися для паралельного підрахунку голосів

Керівник виборчого штабу партії Ігоря Смешка «Сила і Честь» Дмитро Гордон під час прямого ефіру ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» 18 липня запропонував присутнім у студії представникам проукраїнських політичних сил, що балотуються у парламент, об’єднатися і вести паралельний підрахунок голосів.

«Хотів би звернутися до усіх присутніх тут представників політичних сил. В мене є надія – не скажу впевненість, але надія, – що вибори у парламент 21 липня будуть найбільш чесними в історії незалежної України. Тому що немає адміністративного ресурсу, який завжди тиснув», — сказав Дмитро Гордон, повідомляєтся нас сайті політсили "Сила і Честь".

За його словами, у партії Ігоря Смешка «Сила і Честь» є пропозиція до всіх присутніх у студії політичних сил. «Давайте на рівні начальників штабів організуємо паралельний підрахунок голосів і будемо протягом усього дня виборів ділитися цифрами, щоб впевнитися у тому, що ці вибори справді будуть чесними. І щоб сказати наприкінці дня: так, наші цифри співпадають. Чи можна втілити у життя цю ініціативу партії Ігоря Смешка «Сила і Честь»?», — зазначив керівник виборчого штабу партії «Сила і Честь».