Гройсман о Томосе для Украины: Победа, которая делает нас сильнее

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с принятием Синодом Вселенского патриархата решения предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня сделан еще один шаг к предоставлению нам Томоса о создании независимой украинской церкви. Поздравляю всех! Это еще одна наша общая победа. Победа, которая делает Украину сильнее", - написал он.

Как сообщал Укринформ, Синод Вселенского патриархата 11 октября принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

После решения Синода Вселенского патриархата относительно предоставления Томоса должен быть созван в Киеве Собор при участии архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ, МП, которые обратились ко Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор осуществит церковное объединение, создав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля.

После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет 11 октября выразил убеждение, что объединительный архиерейский собор будет созван в ближайшее время.