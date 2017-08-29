Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что напряженный рабочий график недостаточно времени уделяет своей семье.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

"Для меня очень большое испытание, когда я не могу уделить своей семье столько времени, сколько хотел бы", - сказал Гройсман.

Он признался, что этим летом у него был очень маленький отпуск, который провел вместе с членами своей семьи в Украине. "Он был очень и очень короткий. Я, если есть такая возможность, отдыхаю, как правило, со своей семьей. Но у меня времени, чтобы уделить его себе, просто нет", - подчеркнул он.

Глава правительства также отметил, что пока не имеет возможности заниматься спортом. Если до 2013 года он играл в теннис и катался на велосипеде, то сейчас этим не занимается по состоянию здоровья и из-за нехватки времени.

"Пока что спортом я не занимаюсь, но это в моих планах", - сказал он и отметил, что не имеет времени и на другой досуг.

Как известно, минувшим летом Премьер-министр Владимир Гройсман перенес операцию на спине.