Гройсман задекларировал более 8 млн гривень от продажи недвижимости

Премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал 8 797 630 гривень доходов от отчуждения недвижимого имущества. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Сообщение об изменении в декларации премьера датировано 30 декабря.

Указывается, что источником дохода является компания "Магигранд", зарегистрированная в Виннице.

Как сообщали СМИ, в 2016 году Гройсман продал этому предприятию недвижимость на сумму более 8 млн гривень. Отмечается, что одним из учредителей "Магигранд" значится супруга премьера Елена Гройсман.

Согласно декларации Владимира Гройсмана за 2016 год, его доход составил 15,7 млн грн. Большую часть доходов он получил от продажи собственного земельного участка и автомобиля (11,130 млн грн), а также от аренды, принадлежащей ему недвижимости (4, 2 млн грн). Зарплата премьер-министра в 2016 году составила 281 тыс. грн, еще 154 тыс. грн - проценты по депозитам, размещенным в украинских банках. #Гройсман #доходы #декларация #недвижимость По материалам: ZN.UA /