Гройсман: зарплата учителей будет повышена на 25% в 2018 году

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в 2018 году заработная плата украинских учителей будет повышена на 25%.

"Зарплата является одной из ключевых задач бюджета на 2018 год. Зарплата учителей вырастет, я вам это обещаю, на 25%, не менее чем на 25% в следующем году", - сказал премьер в ходе посещения Центра социальных служб в формате "Прозрачный офис" Святошинского района Киева во вторник.

Кроме того, Гройсман заявил, что он против инициативы Министерства финансов по снижению количества получателей академических стипендий до 25% в 2018 году.

"Никто ничего снижать не будет, можете себе записать. Политику в сфере образования формирует Министерство образования и у него другая позиция", - сказал премьер в ходе посещения Центра социальных служб в формате "Прозрачный офис" Святошинского района Киева во вторник, отвечая на вопрос об инициативе Минфина.

В.Гройсман отметил, что заинтересован в выплате академстипендий преуспевающим в учебе студентам.