Из партии Смешко "Сила и честь" исключили восьмерых ведущих членов

В партии "Сила и честь" Игоря Смешко обвиняют восьмерых ведущих членов политсилы в деятельности, направленной на снижение рейтинга партии.

Политсовет партии Игоря Смешко "Сила и честь" в четверг, 8 августа, решил прекратить членство восьми членов этой политсилы, сообщает DW.

Среди исключенных "за действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол" - первый заместитель председателя политсилы Александр Кихтенко, а также члены политсовета Михаил Нечипорук и Юрий Черкасов и член контрольно-ревизионной комиссии партии Юрий Ляховский, говорится в обнародованном заявлении партии. Кроме того, лишили членства в партии председателей правления Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Харьковской областных организаций "Силы и чести".

В политсовете вменяют им действия на снижение рейтинга партии, а именно, что "манипулятивная и ложная" информация в обращениях некоторых представителей партии, обнародованных в СМИ незадолго до парламентских выборов, нанесла политсиле "существенный вред". Читайте также: Смешко убежден, что его партия проходит в Раду

Напомним, что по итогам парламентских выборов за "Силу и честь" в многомандатном избирательном округе проголосовали 3,82 процента избирателей, из-за чего она не прошла в Верховную Раду Украины.