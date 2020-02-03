Холодницкий назвал фейком слухи об отставке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал "ложью" информацию о своей отставке. Об этом он заявил в комментарии УНН.

"Это все просто ложь", - сказал руководитель САП, отвечая на вопрос относительно информации о своей якобы отставке.

Отметим, накануне нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Telegram информацию о том, что глава САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Стоит отметить, что утром в понедельник сам Мосийчук опроверг эту информацию.

Добавим, Холодницкий 30 ноября 2015 года был назначен заместителем Генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.