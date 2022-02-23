Кличко розповів про заходи у Києві в умовах надзвичайного стану

Київський міський голова Віталій Кличко розповів, як житиме Київ, у випадку запровадження Верховною Радою надзвичайного стану в Україні. Міська влада знаходиться на постійному зв'язку з начальниками регіонального управління Сил територіальної оборони ЗСУ та командувачем сил Тероборони.

Про це розповів Кличко на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Це стосується і міста Києва. Згідно з законодавством, Верховна Рада має ухвалити рішення щодо запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин. Парламент планує розглянути це рішення сьогодні", - сказав Кличко.

За його словами, у випадку запровадження такого рішення на території областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА чи КМДА. Встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та здійснюватися їх огляд. Встановлюється заборона на проведення масових заходів. Забороняється проведення мітингів та можуть бути інші обмежувальні заходи.

"Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть, до ухвалення окремого рішення", - наголосив Кличко.