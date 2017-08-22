Климкин аннонсировал телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ближайшее время пройдут переговоры глав государств в нормандском формате в формате телефонного разговора, пишет Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время вопрос встречи лидеров стран "нормандской четверки" не обсуждается.

"Относительно встречи персональной, этот вопрос еще обсуждается. Мы придем к этому только тогда, когда будем иметь видение, каким образом продвигаться далее", - констатировал Климкин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что для встречи в "нормандском формате" недостаточно фактажа.