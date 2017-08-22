Климкин написал письмо в New York Times относительно "украинских" двигателей в КНДР (текст письма)

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал провести международное расследование ракетной программы КНДР, и пояснил, что Украина не способствовала ракетной программе Северной Кореи

Письмо министра иностранных дел опубликовало The New York Times.

Письмо Климкина

- Меня встревожили предложения в вашей статье о том, что Украина может поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится, что в Северной Корее используется двигатель под названием RD-250, а затем подтвердили, что RD-250 был разработан в России, но затем вновь написали, о связи с утечкой технологии из Украины. Однако никаких доказательств в поддержку претензий не было.

Будучи министром иностранных дел Украины с образованием аэрофизика, я хочу сказать, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи в ракетной программе Северной Кореи.

Производственные линии для строительства этих типов ракет в Украине были сняты с эксплуатации в 1992 году. Экспертиза не может быть проведена в главах ученых-изгоев. Эти инструкции включены в комплексные руководства, которые надежно спрятаны и охраняемые нашими силами безопасности. Для преступников было бы практически невозможно получить доступ к этим руководствам, и никакие попытки не остались бы незамеченным нашим правительством.

Но я сомневаюсь, что Северная Корея могла бы добиться того, что она сделала без посторонней помощи. Теперь глобальное сообщество должно собраться вместе, чтобы провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность, - написал Климкин.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

14 августа в американской газете The New York Times вышла публикация под заголовком "Ракеты из Северной Кореи связаны с украинским заводом, говорят исследователи". Материал основан на статье американского эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана.

В оригинальной публикации исследователь заявляет, что КНДР использовала двигатели советско-российской разработки РД-250 конструкции Валентина Глушко. Их производили на российском "Энергомаше" и украинском "Южмаше", и северокорейцы могли их купить на черном рынке - как украинском, так и российском. The New York Times сделала акцент на украинской версии и вынесла ее в заголовок, однако в самом материале прямых утверждений о виновности Украины в поставках двигателя нет.

Информацию, опубликованную The New York Times, опровергли пресс-служба завода "Южмаш" и секретарь СНБО Александр Турчинов, а также Космическое агентство Украины.

В то же время заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин заявил, что американский эксперт Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман, на чьи выводы ссылалась газета New York Times в своем материале об украинских двигателях для ракет КНДР, сотрудничал со спецслужбами России.

16 августа Эллеман удалился из соцсетей. В то же время в своем последнем интервью он рассказал, как Украина с выгодой для себя может выйти из скандала. Исследователь "Международного института стратегических исследований" посоветовал провести расследование и привлечь к нему специалистов США.

При этом в разведке США заявили, что КНДР может производить ракеты и без украинских технологий.

По материалам "КП в Украине", Еспресо TV