Климкин назвал дату переговоров в нормандском формате

Встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, во время этой встречи, "если, конечно, Россия на нее согласится", в центре внимания будут вопросы безопасности, освобождение украинских заложников и политзаключенных, а также и доведение до России, что не существует альтернативы реальной миротворческой миссии в оккупированном Донбассе.

"По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседнание в нормандском формате 16 (февраля, - ред.), во время Мюнхенской конференции безопасности", - отметил он.

"Нормандским форматом" называют созданный в 2014 году формат переговоров об урегулировании на оккупированной части Донбасса в составе представителей четырех государств: Украины, Германии, Франции и России.

Ранее сегодня Климкин отметил, что сегодня он обсуждал с с главой ОБСЕ Анджелино Альфано вопрос, как увеличить потенциал СММ ОБСЕ в Донбассе - и человеческий, и технический. "Миссия на сегодня не может выполнять свой мандат на оккупированной территории. Она не имеет доступа к тем районам и тем местам, где она должна осуществлять свой мониторинг", - сказал он. Климкин напомнил, что мандат СММ ОБСЕ - "это вся территория Украины, и это означает и оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым".