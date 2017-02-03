Климкин посетил Израиль накануне официального визита Гройсмана

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Израиль во время неофициального визита. В пресс-службе министерства сообщили, что Климкин провел встречи с израильскими высокопоставленными лицами, пишет Интерфакс.

В Администрации президента Украины добавили, что визит Климкина совершался для укрепления межгосударственных отношений. Там также напомнили о предстоящем визите Гройсмана в Израиль.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер- министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите премьер- министра Украины Гройсмана в Израиль.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря. По материалам: Интерфакс-Украина