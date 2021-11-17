Комітет ГА ООН схвалив проект посиленої резолюції щодо Криму

Комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект із ситуації з правами людини в Криму. Вперше у документі було зафіксовано підтримку Кримської платформи. Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вітаю ухвалення проекту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше було зафіксовано підтримку Кримської платформи. Документ також закликає РФ звільнити українських політв'язнів, забезпечити права кримськотатарського народу", - написав він.

Вітаю ухвалення проекту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше зафіксовано підтримку Кримської платформи. Документ також закликає РФ звільнити українських політв'язнів, забезпечити права кримськотатарського народу. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2021

При цьому міністр додав, що резолюцію схвалять на сесії Генасамблеї ООН у грудні.

"Я вдячний усім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проект резолюції. Її схвалення на сесії ГА ООН у грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху відновлення нашої територіальної цілісності", - написав міністр.

Раніше Світовий конгрес українців направив офіційне звернення на ім'я верховного комісара ООН з прав людини Мішель Башелет у зв'язку з порушеннями прав людини етнічних українців у РФ і у відповідь на нові репресивні заходи, нещодавно введені російською владою проти української етнічної меншини.