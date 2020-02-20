Комитет Рады не будет отзывать законопроект о медиа, - Ткаченко

Ткаченко отметил, что необходимо провести "еще две-три рабочие встречи с группой, которая писала закон, чтобы отдельно остановиться на каждом предложении и замечаниях"/

Дискуссия вокруг законопроекта о медиа продолжается, но документ не будет отозван. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию "Главком".

"Я не вижу сопротивления медиасреды относительно этого закона. Я вижу продолжающуюся дискуссию. Отзывать его мы точно не намерены", - сказал Ткаченко.

Ткаченко отметил, что на сегодняшний день есть несколько статей - восемь или девять, к которым возникают вопросы, и есть соответствующие предложения. Такие предложения можно группировать по блокам: формат регулирования онлайн-медиа, вопрос языка, вопрос полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, "и еще два-три блока, которые менее дискуссионные".

Сообщается, что сейчас собраны замечания и предложения, которые войдут в сравнительную таблицу к законопроекту. Однако необходимо провести "еще две-три рабочие встречи с группой, которая писала закон, чтобы отдельно остановиться на каждом предложении и замечаниях".

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде поддержать за основу законопроект о медиа.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта должно создать необходимые современные европейские условия для удовлетворения информационных потребностей украинцев, эффективного развития сферы предоставления аудиовизуальных медиасервисов с использованием новых технологий.

Сам законопроект вызвал массу недовольства среди медийщиков, общественных организаций и нардепов. Проект закона раскритиковал и Нацсоюз журналистов Украины и призвал правительство прекратить его обсуждение. Активисты ОО также заявили, что законопроект будет иметь негативные последствия для информационного общества как такового.