Крымчане должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в России

Жители оккупированного Россией Крыма должны обращаться за американской визой в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в РФ агентству УНИАН.

"Крым относится к консульскому округу посольства США в Киеве. Все заявители, которые постоянно проживают в Крыму и обращаются за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что консульские сборы, уплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве/консульствах США в России, а консульские сборы, уплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве США в Киеве.

Напомним, что Соединенные Штаты с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. Начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.