Луценко заверил, что Саакашвили не будут арестовывать из-за незаконного пересечения границы

Бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили не будут арестовывать и проводить экстрадицию из-за того, что он с нарушением порядка пересек государственную границу, уезжая из Польши в Украину.

Об этом заверил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

"Я, как генеральный прокурор заявляю - Саакашвили не будет арестован в этом деле, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что те, кто "переправлял Саакашвили через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики поняли - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу. Поэтому в этом деле - криминал, во всем остальном - штраф и суд", - сказал Луценко.

Раньше генпрокурор заявил, что никаких необоснованных арестов по "делу Саакашвили" после нарушения соратниками экс-президента Грузии порядка пересечения границы не будет.

В то же время Луценко обвинил народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема в содействии Саакашвили во время пересечения границы. Спор между Луценко и Найемом произошел во время форума YES в Киеве. Об этом передает "Громадське". Найем отметил, что политика президента Петра Порошенко относительно Саакашвили схожа с политикой экс-президента Виктора Януковича относительно Юрия Луценко. Луценко отметил, что Саакашвили должен написать заявление в суд и обжаловать решение об отмене гражданства.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши. В этом помогли сотни активистов, которые прорвали кордон силовиков на пункте пропуска "Шегини" и провели Саакашвили на территорию Украины. Соответственно паспортный контроль политик не прошел. Сейчас по этому делу продолжаются расследования.

© По материалам Украинская правда , Громадське / ОЛ