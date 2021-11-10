Міністр культури Ткаченко подасть у відставку - ЗМІ

Вранці 11 листопада міністр культури Олександр Ткаченко збирається подати заяву про відставку. Усе через відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України, за яке проголосував Кабінет Міністрів на закритому засіданні сьогодні, 10 листопада.

Про це з власних джерел дізналися у виданні "Українська правда. Життя".

"Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики у сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно", - пояснив співрозмовник "УП. Життя". Махінація на мільйони: Коломойський через Ткаченка намагався "віджати" Одеську кіностудію - розслідування

Як зазначають, для Ткаченка відокремлення Держкіно стало "останньою краплею".

"Йому з лютого 2021 не затверджують створення окремих центральних органів виконавчої влади, таких як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини, зсилаючись на те, що все це треба залишити в міністерстві. Що так само суперечить логіці впровадження ЦОВВ", - зазначило джерело.

За словами співрозмовника, Ткаченко проти відокремлення Держкіно, тому що "це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром".

Ідеться про передання операційних функцій до відповідних центральних органів виконавчої влади - Держмистецтв, Держкіно, донедавна Держтуризму, Держетнополітики тощо. Тоді за міністерством залишали функцію формування політики й стратегій і координацію діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа.

Раніше відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі. після цього депутати з фракції "Європейська Солідарність" вимагали звільнити Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, "Прямий" провів розслідування того як міністр Ткаченко розпиляв між "своїми" гроші з COVID-фонду.

Також міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує ідею відкласти початок дії статей "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.