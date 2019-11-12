МИД оценил вероятность встречи Зеленского и Путина в Казахстане

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал возможность встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Казахстане. Об этом он сказал BBC.

По словам министра, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь в организации переговоров Зеленского и Путина, но конкретики в этом не было. Такое предложение, считает глава МИД, носило исключительно дипломатический характер.

"Если нужна помощь - я готов помочь. Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", - пояснил Пристайко.

Он отметил, что Казахстан ранее предлагал площадку для переговоров по Донбассу. В этом контексте министр уточнил, что логистически Нур-Султан (ранее - Астана, - ред.) сложнее Минска из-за расстояния до него. "Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобнее для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане. Скорее всего, или в Берлине, или в Париже", - сказал министр.

Говоря о том, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандского формата, Пристайко пояснил, что для обсуждения должно быть подтверждение со стороны РФ. "Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате", - сказал глава МИД, добавив о роли в переговорах Франции и Германии.

Ранее Назарбаев предложил организовать встречу украинского и российского лидеров в Казахстане. По его словам, Зеленский уже дал согласие.