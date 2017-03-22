МИД России назвал запрет на въезд певицы Самойловой в Украину "бесчеловечным актом"

Министерство иностранных дел России считает запрет на въезд на территорию Украины участницы песенного конкурса Евровидение от России Юлии Самойловой "циничным и бесчеловечным актом киевской власти". Об этом в среду, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает НБН.

"Запрет въезда на Украину Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на "Евровидении", - это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти", - цитирует г-на Карасина информагентство ТАСС.

Как ранее сообщал НБН, пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что СБУ выдала запрет на въезд на территорию Украины россиянке Юлии Самойловой сроком на три года.