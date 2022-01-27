Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії

27 января 2022, 19:53
 Политика Источник: Украинская правда

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов'язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Про це  Монастирський написав у Facebook.

 "Командувач Національної гвардії генерал- полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.

Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення.

Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов'язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал- лейтенанта Юрія Лебедя".

Монастирський також розповів, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

Источник: Украинская правда
 
 
 