Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов'язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Про це Монастирський написав у Facebook.

"Командувач Національної гвардії генерал- полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.

Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення.

Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов'язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал- лейтенанта Юрія Лебедя".

Монастирський також розповів, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.