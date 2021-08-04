Мустафа Найєм став заступником міністра інфраструктури

Кабінет міністрів України призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну "Укрборонпром" у листопаді 2019 року. Він відповідав за напрямок зв'язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Восени 2020 року Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

У квітні 2021 року Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

Тоді повідомлялось, що він відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.

Василь Шкураков - ексзаступник міністра фінансів, екскерівник ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія".