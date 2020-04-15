На сайті ОПУ зареєстровано петицію на призначення Ігоря Смешка прем'єр-міністром

Політрада Політичної Партії « Сила і Честь» звернулася до своїх прихильників стосовно петиції, яка з'явилася на сайті офіційного представництва Президента України 22/092304-еп .

Автор петиції — громадянин Гудзенко С.В. пропонує "проголосувати за зміну прем'єр-міністра України на ІГОР СМЕШКО". Автор також зазначає, що "це на данний момент єдиний політик (колишній голова СБУ) який має честь, силу, розум і саме головне це БАЖАННЯ для того щоб підняти нашу країну з п'ятої точкі на ноги. Чого нажаль на данний момент немає ні в одного політіка в нашій країні".

Зі свого боку партія "Сила і Честь" розмістила окрему заяву , в якій, зокрема зазначається "що ця петиція є приватною ініціативою. Вона не має відношення до партії, а також до її Голови Смешка Ігоря Петровича. Автор петиції не є членом партії, і ми не виступали з подібною ініціативою".

Крім того, у заяві партії також наголошується: "Ми завжди готові до участі в розбудові економічно могутньої і захищеної, процвітаючої і демократичної України. Але реагування, чи не реагування на цю петицію — є приватною справою кожного громадянина України".

Таким чином, кожний громадянин України може персонально надати підтримку лідеру партії "Сила і Честь" і запропонувати у разі набрання 25 тисяч підписів розглянути кандидатуру Ігоря Смешка на керівника Уряду.

Нагадаємо, що електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Президентові України, публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.