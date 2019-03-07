На спикера Рады подали в суд за нарушение регламента при голосовании

В Окружной административный суд Киева поступили иски против спикера Верховной Рады Андрея Парубия по поводу голосования за стратегической курс страны на членство в НАТО и ЕС. Истцы считают, что при голосовании за закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО был нарушен регламент

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

Истцами выступили нардепы от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев. Они просят суд признать противоправными действия главы парламента во время рассмотрения закона, закрепляющего в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Оппоблоковцы считают, что при голосовании был нарушен регламент.

Также истцы просят признать противоправной бездеятельность Парубия во время голосования об обеспечении работы Верховной Рады как коллегиального представительского органа.