Наказ про перевибори президента Києво-Могилянської академії скасували

Міністерство освіти і науки скасувало наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це йдеться на офіційному сайті МОН, передає "Еспресо.Захід".

Міністерство освіти і науки України пізно ввечері в середу, 3 лютого, скасувало наказ про перевибори президента Національного університету "Києво- Могилянська академія".

Про скасування цього наказу, домовились під час наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у якій також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати та представники спільноти НаУКМА.

Денис Шмигаль зазначив, що сторони домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво- Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу та уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Під час голосування Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.