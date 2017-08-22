НАПК проведет полную проверку еще 16 e-деклараци

В списке тех, чьи декларации полностью проверят, - народный депутат Сергей Мельничук

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на заседании 21 августа решило провести полную проверку электронных деклараций за 2015-2016 годы еще 16 госслужащих. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Проверят декларации следующих лиц: Сергей Бурдиляк, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Исламской Республике Иран, декларации 2015, 2016 годы; Алла Гинак, Белгород-Днестровский городской председатель Одесской области, декларация за 2016 год; Андрей Кислюк, старший следователь по особо важным делам третьего отдела уголовных производств следственного управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС, декларация за 2016 год; Александр Ляшенко, заместитель начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской объединенной государственной инспекции города Харькова ГУ ГФС в Харьковской области, декларация за 2016 год; Виктор Купченко, председатель Николаевского районного совета Одесской области, декларация за 2016 год; Николай Лушпиенко, начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области, декларации 2015, 2016 годы; Сергей Мельничук, народный депутат Украины, декларации 2015, 2016 годы; Юлия Никифорец, следственная Шевченковского Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, декларации 2015, 2016 годы; Елена Патока, начальник отдела по вопросам бухгалтерского учета и отчетности исполнительного аппарата Бородянского поселкового совета, декларация за 2016 год; Олег Першин, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, декларации за 2016 и за период 1 января по 24 февраля 2017 года; Татьяна Сазонова, директор по финансовым вопросам госпредприятия "Прозоро", декларация за 2016 год; Игорь Смолянский, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов и коммунальных предприятий Генического городского совета, декларация за 2016 год; Павел Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, декларации 2015, 2016 годы; Вадим Чуйков, прокурор прокуратуры Киевской области, декларации 2015, 2016 годы; Инна Якушко, начальник управления аудита в сфере материального производства ГУ ГФС в Киеве, декларации 2015, 2016 годы; Алексей Яценко, судья Цюрупинского районного суда Херсонской области, декларация за 2015 год.

Напомним, ранее НАПК утвердило результаты полной проверки электронной проверки деклараций 8 членов правительства.