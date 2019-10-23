Нардеп Яценко отказался проходить полиграф: "Я не девочка-шлюшка"

Парламентарий говорит, что не хочет превращать Раду в цирк.

Народный депутат Украины от группы "За будущее" Антон Яценко заявил, что не будет проходить проверку на полиграфе, как этого требует президент Украины Владимир Зеленский и руководители фракции "Слуга народа".

- Зачем? Они сходят все, пусть расскажут, получали они или нет. Знакомы ли они со мной. А, учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то в шапито не будем превращать Верховную Раду, - заявил Яценко в эфире телеканала "НАШ".

История вопроса

Все началось на заседании этого самого финансового комитета, которое проходило 18 октября. Депутаты рассматривали законопроект, который должен был отменить оплату частным электронным площадкам за доступ к единой базе данных отчетов об оценке. Фактически это бы лишило коррупционной составляющей процесс оформления сделок с недвижимостью.

По данным Bihus.info, монополистом на рынке электронных площадок является нардеп Антон Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским. И так вышло, что вышеупомянутую инициативу поддержали всего лишь 16 "слуг народа", чего оказалось недостаточно.

В итоге несколько других депутатов от президентской фракции устроили скандал и заподозрили своих коллег в получении денег за умышленный провал голосования. Так, под подозрением оказались 11 депутатов.

Кто именно предложил проверить парламентариев на полиграфе, точно неизвестно. По одной из версий это был Давид Арахамия. Президенту Владимиру Зеленскому данная инициатива понравилась, и он ее поддержал.

Крупнейшая фракция украинского парламента "Слуга народа" в очередной раз вынесла внутренние разборки на публику. Группу депутатов в количестве 11 человек заподозрили в умышленном провале голосования за антикоррупционный законопроект No2047-д. Причем произошло это даже не во время сессионного голосования, а на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.