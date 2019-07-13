Немає жодного сумніву, що партія «Сила і Честь» здивує на парламентських виборах

Гордон про політичні рейтинги: Виборці покажуть нам більше 10%



Про це заявив відомий журналіст, керівник виборчого штабу партії «Сила і Честь» Дмитро Гордон в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

«Хочу сказати про рейтинги, які нам «впарюють». Не вірте їм, це чиста туфта. Напередодні президентських виборів рейтинги показували Ігорю Смешку від 1,4% до 1,9%. Але я твердо знав, що такого бути не може. Кільком шановним людям я сказав, що він набере від 5% до 10%. І кілька шанованих людей, серед яких і один з колишніх президентів, мені сказали, що понад 0,2% він не отримає. Аргументували це тим, що у нього немає бордів, телеканалів, він з’явився менше 10 разів на великих каналах», — сказав Дмитро Гордон.

За його словами, до нього зверталися представники одного з рейтингових агентств і пропонували показати високі рейтинги Ігоря Смешка. «Запропонували заплатити 20 тисяч доларів в обмін на те, що вони покажуть рейтинг Смешка вище 10%. Я відповів так: «Не треба. Вище 10% нам покажуть виборці», — наголосив керівник виборчого штабу партії «Сила і Честь».