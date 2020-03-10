Новый Кабмин должен концентрироваться на направлении социального обеспечения - Разумков

Новый Кабинет министров Дениса Шмыгаля должен в первую очередь сконцентрироваться на направлении социального обеспечения граждан. Такое мнение в эфире главного политического ток-шоу Украины "Пульс" на телеканале "112 Украина" высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В первую очередь, мне кажется, что это направление социального обеспечения граждан. Если мы пойдем в финансовый блок, также вы там увидите, что вопрос детенизации, деофшоризации, много других аспектов еще не реализованы", - заявил Разумков.

По его словам, если говорить о ВРУ, то инструментами правительство было обеспечено и соответствующие законы были приняты.

Разумков считает, что реформа армии продолжается, и сказать, что она завершена, - это совсем не будет соответствовать действительности.

"Разложив все карты, я думаю, что мы точно не определим, что более приоритетно, а что менее приоритетно. Всегда была приоритетной экономика, потому что она всегда идет впереди любого процесса, даже впереди политики. И обеспечение и создание экономических условий позволит развивать все те направления, о которых мы говорили. И именно за это должно отвечать в первую очередь правительство", - добавил спикер.

В то же время Разумков добавил, что ситуация складывалась много лет и ее нельзя за месяц-два-три кардинально изменить.