Офис Президента инициирует создание Совета по свободе слова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замруководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Офис ожидает, что орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры.

Также среди приоритетов указаны защита прав журналистов на профессию, для чего в него войдут и представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы с представителями региональных СМИ предлагается создать при каждой областной госадминистрации.

10 июля сотрудники телевизионного канала NewsOne заявили, что уголовное производство и вызовы на допросы журналистов в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины за намерение провести прямой телемост с российским гостелеканалом "Россия 1" являются травлей и ущемлением свободы слова.

14 июня "Европейская федерация журналистов" призвала украинскую власть гарантировать свободу слова в стране.

Кроме того в рейтинге свободы слова от "Репортеров без границ" Украина заняла 102 место из 180 стран и опустилась на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Українські Новини".