Опитування: Майже 9% українців бачать наступним прем’єр-міністром України Ігоря Смешка

На запитання «кого з цих людей ви хотіли б бачити наступним Прем’єр-Міністром України» 8,8% респондентів відповіли, що лідера партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка.

Про це говориться в результатах соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України 11-16 липня.

При цьому на чолі уряду українці ще бачать Юрія Бойка, Володимира Гройсмана, Юлію Тимошенко та Дмитра Разумкова.

У той же час майже 21% респондентів відмовились відповідати на запитання або ще не визначились з кандидатурою.

Загалом було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах та областях України, зокрема, в місті Києві (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).

Статистична похибка вибірки: не більше 2,6%.