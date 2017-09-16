От "миротворческой" идеи РФ может быть больше вреда, чем пользы - Волкер

Российское предложение по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе в случае его воплощения может нанести большего вреда, чем принести пользы, но сам факт надо проанализировать.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на 14-м ежегодном международном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает корреспондент Укринформа.

"По моему мнению, специфика того, что было предложено Россией, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное. Но сам факт предложения интересный, его надо проанализировать", - сказал Волкер.

По его словам, если подумать о той международной силе, которая могла бы заменить Россию в мониторинге отвода тяжелого вооружения и контроле украинско-российской границы, это было бы существенным шагом вперед и стало бы базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины. Читайте также: Порошенко и Трамп будут обсуждать "совместную тактику" по Донбассу - Климкин

Отвечая на вопрос ведущего относительно того, какие политические шаги, кроме безопасности, могли бы помочь разрешению ситуации на востоке Украины, Волкер отметил, что миротворческая миссия, в случае принятия соответствующего решения, разворачивалась бы в Украине в контексте "Минска".

"И здесь наши друзья в Украине должны помнить, что политические вопросы также включены в этот пакет. Их сейчас нельзя воплотить, мы это знаем, потому что нет возможности даже получить доступ к своей территории. Но когда это станет возможным, Украина на тот момент должна быть готова сделать со своей стороны определенные шаги", - подчеркнул спецпредставитель США.

Как сообщалось, 5 сентября президент РФ Владимир Путин согласился с идеей введения миротворцев ООН на Донбасс для защиты миссии ОБСЕ, но заявил, что эти силы должны находиться только на линии разграничения.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что практически ни один из членов Совета безопасности не видит никакого смысла в работе над форматом, который предлагает Москва.

Президент Украины Петр Порошенко настаивает, что миротворцы ООН должны быть на всей оккупированной территории Донбасса и на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

11 сентября Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Меркель заявил, что готов "дополнить" предложенные в российском проекте резолюции Совбеза ООН функции миротворческой миссии на Донбассе.