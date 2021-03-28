Після деокупації Криму та Сходу російських «переселенців» виселять – Резніков

Громадяни Росії, які прибули на окуповані території нелегальним шляхом, після повернення територій до складу України повинні будуть покинути країну.

Як передає Укрінформ, про це у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом» сказав віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було затверджено Стратегію щодо деокупації та реінтеграції Криму. Головний меседж документа - громадяни України, які проживають на окупованих територіях, «вони є заручниками ситуації, вони є заручниками окупантів». Тому після повернення територій до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує.

«Вони повинні вірити, що Україна повернеться, і у них не буде проблем у вільній Україні, в демократичній, ліберальній, на відміну від того жаху, який діється, в якому вони сьогодні перебувають. Їх перестануть незаконно обшукувати, заарештовувати, забороняти їм збиратися на вулицях, щоб висловлювати свою думку... Ніякої комендантської години, ніяких підвалів - на відміну від окупованих територій. Тому боятися їм точно не потрібно», - запевнив Резніков.

При цьому громадяни Росії, які незаконним способом прибули на тимчасово окуповані території - минаючи офіційний український кордон, КПВВ, - повинні будуть покинути Україну, підкреслив віцепрем'єр.

Як приклад Резніков навів спробу Росії щодо асиміляції населення Криму, для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян, таким чином розмиваючи етнічне населення.

«Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно, але вони, по суті, є пособниками цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля... Я не люблю слово «депортація», воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни», - сказав він.

Резніков підкреслив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, «напевно, до них не буде питань».

«А всі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, - вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони усі підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура», - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, Росія у лютому 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території - Крим. 16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн світу визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним і запровадити санкції проти Росії.

Також у 2014 році російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.