Парламент принял отставку Гончарука и его правительства

Верховная Рада приняла отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра и его правительства. "За" соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 нардепа.

Вчера стало известно о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Профильный комитет ВР поддержал решение отправить Гончарука в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Фракция поддержала предложение и проголосовала за утверждение кандидатуры Шмыгаля.

Напомним, в Раде продолжается внеочередное пленарное заседание, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Повестка дня внеочередного пленарного заседания состоит из вопросов о деятельности Кабмина, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.