Парубий призвал компетентные органы к объективному расследованию гибели детей в одесском лагере (видео)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает компетентные органы провести объективное расследование гибели детей во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе, а народных депутатов - принять участие в расследовании.

"Призываю все ответственные органы провести объективное расследование, призываю и народных депутатов принять участие в расследовании трагедии, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий в Украине", - сказал спикер парламента на согласительном совете руководителей фракций, групп и комитетов парламента в понедельник.

А.Парубий выразил соболезнования семьям погибших.

Он назвал произошедшее в детском лагере примером преступной халатности.

В свою очередь, руководители фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и фракции "Народный фронт" Максим Бурбак высказали надежду на расследование правоохранительными органами произошедшего в Одессе, чтобы понесли ответственность те, по чьей вине погибли дети.

"Хочу обратиться к представителям органов местного самоуправления, ко всем мэрам: реформой децентрализации вам передали не только права и деньги, вам передали большую ответственность. Потому что кричащая трагедия в Одессе случилась именно из-за безответственности и халатности чиновников", - сказал А.Герасимов.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.