Парубий призывает Нацсовет срочно собрать заседание по NewsOne

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания срочно провести заседание, на котором рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne.

Об этом спикер заявил на заседании Согласительного совета, сообщает корреспондент Укринформа.

"Медведчуковский пророссийский канал NewsOne 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом "Россия 24". По моему убеждению, это откровенная провокация антиукраинских сил. На шестом году с момента грубого вторжения российских зеленых человечков, оккупации Крыма, захвата Донбасса, когда ежедневно погибают и получают ранения наши воины, когда в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях преследуют украинцев и крымских татар, продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами. И поэтому я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензии на вещание", - отметил Парубий. Читайте также: Националисты требуют от Зеленского реакции на телемост с Россией

Как сообщалось, российский журналист Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" анонсировал, что 12 июля в 18:00 по московскому времени (17:00 по Киеву) украинский телеканал NewsOne и российский "Россия 24" проведут телемост под названием "Надо поговорить" . Ведущими от NewsOne должны стать Василий Голованов и Елена Кирик, а со стороны "Россия 24" - Мария Ситтель и Андрей Малахов. Ориентировочная продолжительность телемоста составит два часа.

По данным сайта "Эфирное телевидение и радиовещание в Украине", конечным владельцем ООО "Новости 24 часа" (спутниково-кабельного телеканала новостей NewsOne), с октября 2018 года является соратник Виктора Медведчука - народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, которому также принадлежат каналы "112 Украина" и ZIK.

Ряд украинских политических сил раскритиковали проведение телемоста, выступив с соответствующими заявлениями.