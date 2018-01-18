Парубий: закон о реинтеграции Донбасса - самый большой страх России

Россия "просто бесилась" от принятого в четверг Верховной Радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, считает председатель украинского парламента Андрей Парубий. Об этом сообщает УНИАН.

"Для наших партнеров, США и Евросоюза, этот законопроект не критичен. Он приемлем и понятен. А Российская Федерация, это было видно по телеканалам, просто бесилась от этого закона, и по всем новостям они развернули целую пропагандистскую кампанию", - сказал Парубий, добавив, что документ о реинтеграции - "самый большой страх России".