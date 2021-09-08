Перепис населення України проведуть у 2023 році.

Бюджетний комітет погодив виділення більше 82 мільйонів гривень на підготовку до проведення перепису населення України у 2023-му

"Перепис населення відбудеться у 2023-му році. Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Для того, аби перерозподілити ці кошти в межах програми видатків Секретаріату Кабміну на 2021 рік, рішення повинен підтримати уряд.

Крім того, раніше міністр Кабміну Олег Немчінов зазначав, що Держстат для перепису подавав бюджетний запит у 5,8 млрд грн.

В грудні 2020 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Також Немчінов заявляв, що плануєтся запровадження ідентифікацію респондентів за допомогою номера мобільного телефону.