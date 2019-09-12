Первый замглавы Нацполиции Аброськин заявил о намерении баллотироваться в мэры Мариуполя

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин подтвердил, что написал заявление о своем уходе с должности, которое будет подписано в ближайшее время. Об этом он заявил на пресс-конференции в Мариуполе в здании Главка полиции Донецкой области, - сообщает 0629.

Аброськин отметил, что в написанном рапорте об увольнении точной даты нет, однако вскоре он будет подписан.

Аброськин уверен в своей победе на местных выборах, он считает, что его кандидатура гораздо лучше для города, чем кандидатура мэра Мариуполя Вадима Бойченко. "Он будет курить бамбук", - сказал полицейский.

Генерал добавил, что он очень уважает Вадима Бойченко, но уверен в своей победе над ним. "Он уже старенький мэр и должен уйти", - заявил он.

Аброськин еще несколько лет назад обещал Бойченко, что будет баллотироваться в мэры. "Он должен переживать. У него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно. Я ему обещал. И это так будет.. Либо Бойченко, либо Аброськин - кто победит",- заявил Аброськин.

Из своих плюсов Вячеслав Аброськин назвал то, что он не является "человеком Ахметова" и у него масса подписчиков на Фейсбуке. Аброськин планирует бороться за улучшение экологии в Мариуполе и коснулся вопроса Старокрымского кладбища, "которое должно уменьшиться".

