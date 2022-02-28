Подоляк повідомив перші подробиці переговорів з делегацією окупантів

Перший раунд переговорів між Україною та країною-агресором, який відбувся 28 лютого на кордоні з Білоруссю, закінчений. Після тривалих переговорів сторони повернулися до своїх столиць.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який входив у склад української делегації.

"Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було сьогодні припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення", - повідомив він.

Подоляк додав, що зараз сторони повертаються до своїх столиць для консультацій, "для того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення".

Він також додав, що сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, "на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку".

Таку ж інформацію озвучив помічник президента РФ Володимир Мединський. "Закінчилися переговори, які тривали близько 5 годин. За цей час ми докладно пройшлися всіма пунктами порядку денного, знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції. І найголовніше - домовилися продовжити переговорний процес".

Наступна зустріч, за його словами, відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні. До того часу керівництво делегацій має проконсультуватися з усіх переговорних позицій з керівництвом країни.

Російські окупанти ввечері 28 лютого завдали ракетного удару по Броварах.

Великий Київ

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