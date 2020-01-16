Полиция открыла дело из-за незаконного сбора информации об экс-после США Мари Йованович

Полиция открыла уголовное дело о возможном нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации об экс-после США в Украине Мари Йованович, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Дело открыли из-за публикации следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за Мари Йованович.

"Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о человеке, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

В МВД указали, что позиция Украины заключается в невмешательстве во внутриполитические дела Соединенных Штатов. Однако, в опубликованных записях, по словам правоохранителей, содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства.

Также МВД обратилось к ФБР для оказания украинским правоохранителям материалов и информации о лицах, которые могут быть причастны к возможному правонарушению.

"Согласно международным правовым механизмам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращение и рассчитывает на сотрудничество", - добавили в МВД.

Палата представителей США обнародовала новые доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Среди них были документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней якобы незаконно следили и вмешивались в работу ее электронных гаджетов. Согласно опубликованной информации, все это осуществляли на заказ граждан Соединенных Штатов.

10 октября 2019 года в США арестовали близких к адвокату Трампа Руди Джулиани бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Оба помогали адвокату президента США "в делах, связанных с Украиной": поиска компромата на Байдена, смещении посла Йованович, лоббировании назначений украинских чиновников и других. Им инкриминируют нарушение правил финансирования избирательных кампаний. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".