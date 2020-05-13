Порядок денний ВРУ: Закон про банки та година запитань до уряду

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання у середу, 13 травня. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, передає прес-служба парламенту.

"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 10 годину 13 травня 2020 року", - йдеться в розпорядженні.

На порядку денному 24 питання, година запитань до уряду та доповідь голови Національного банку України про діяльність Нацбанку.

Зокрема, нардепи розглянуть законопроект про банки, звільнення заробітних плат медиків від оподаткування, проект закону про оборонні закупівлі, а також удосконалення процедури призначення і звільнення членів Кабінету міністрів.

Також заплановано розгляд внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

Парламент має намір визначитися щодо змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального та Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину.

Нардепам також запропоновано законопроекти про управління побутовими та іншими відходами, щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж та щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати.

На порядку денному питання щодо відрядження суддів у порядку тимчасового переведення судді до іншого суду, щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Рада розгляне проекти постанов про звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни 1939-1945 років та вихід парламенту із карантину 18 травня.